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  • Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

19 октября 2023, 15:37
6

Президент РФ Владимир Путин высказался о цели вовлечь в спорт 70% россиян.

«В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал Путин.

  • По словам президента РФ, государство будет обеспечивать максимальную доступность спортивной инфраструктуры.
  • Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.

Источник: «Матч ТВ»
Путин Владимир
Комментарии (6)
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Plyash
1697721569
ВВП не офигел,часом,назвав такую цифру?А когда работать,чтобы выжить? Вот если возню на земле дачного участка признать спортом,тогда,вполне возможно,эта цифра подтянется к желаемой,а возможно,превысит требуемую...
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subbotaspartak
1697728842
Болельщик -- новый вид спорта. Болельщик хоккея, футбола, лапты, балды и пр. неолимпийских видов спорта
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Napaleon Banapart
1697731419
Значит будут сносить стадионы...
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