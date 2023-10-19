Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

Болельщик -- новый вид спорта.
Болельщик хоккея, футбола, лапты, балды и пр. неолимпийских видов спорта
Президент РФ Владимир Путин высказался о цели вовлечь в спорт 70% россиян.
«В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.
У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал Путин.
- По словам президента РФ, государство будет обеспечивать максимальную доступность спортивной инфраструктуры.
- Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.