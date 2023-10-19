Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Президент РФ Владимир Путин высказался о цели вовлечь в спорт 70% россиян.

    «В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

    У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал Путин.

    • По словам президента РФ, государство будет обеспечивать максимальную доступность спортивной инфраструктуры.
    • Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6554

      subbotaspartak 13 минут назад

      Болельщик -- новый вид спорта.
      Болельщик хоккея, футбола, лапты, балды и пр. неолимпийских видов спорта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16779

      Алексей З 44 минуты назад

      По мобиле этот персонаж летний биатлон проводит.
      Гарант о демографии подумай, оправляя пацанов на убой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14984

      playsh 2 часа назад

      ВВП не офигел,часом,назвав такую цифру?А когда работать,чтобы выжить?
      Вот если возню на земле дачного участка признать спортом,тогда,вполне возможно,эта цифра подтянется к желаемой,а возможно,превысит требуемую...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7028

      Давид59 > playsh 1 час назад

      А что ВВП в последнее время что-то умное придумал? Не обращайте внимание

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+