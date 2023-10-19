Путин заявил о плане вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

Президент РФ Владимир Путин высказался о цели вовлечь в спорт 70% россиян.

«В планах кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в Российской Федерации с высоким призовым фондом. К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

У нас есть все для многоэтапных, коммерческих привлекательно открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – сказал Путин.