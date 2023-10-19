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    • Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда

    Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда

    Ветеран сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо заявил, что разочарован датским нападающим Расмусом Хойлундом. Скандинав после матча отборочного турнира ЧЕ-2024 пожаловался на поведение игроков команды с Апеннин.

    «Я тут прочел, что мистер 80 миллионов [«МЮ» приобрел Хойлунда у «Аталанты» летом 2023 года за 75 млн евро] жалуется, что вчера защитники Сан-Марино с ним обращались не очень хорошо. Что ж, дорогой, наверное, в сегодняшнем футболе, где физический контакт исчез, ты можешь позволить себе высмеивать нас, маленьких противников, уродливыми и повторяющимися жестами или симулировать при каждой возможности, надеясь, что посмотрят VAR и назначат пенальти. Мне бы хотелось увидеть тебя лет 15 назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал, Хойлунд, удачи», – написал 41-летний Ди Майо.

    • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датчан.
    • Хойлунд забил один из голов своей команды.

    Источник: Goal.com

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