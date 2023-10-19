Ветеран сборной Сан-Марино раскритиковал форварда «МЮ» Хойлунда

Ветеран сборной Сан-Марино Роберто Ди Майо заявил, что разочарован датским нападающим Расмусом Хойлундом. Скандинав после матча отборочного турнира ЧЕ-2024 пожаловался на поведение игроков команды с Апеннин.

«Я тут прочел, что мистер 80 миллионов [«МЮ» приобрел Хойлунда у «Аталанты» летом 2023 года за 75 млн евро] жалуется, что вчера защитники Сан-Марино с ним обращались не очень хорошо. Что ж, дорогой, наверное, в сегодняшнем футболе, где физический контакт исчез, ты можешь позволить себе высмеивать нас, маленьких противников, уродливыми и повторяющимися жестами или симулировать при каждой возможности, надеясь, что посмотрят VAR и назначат пенальти. Мне бы хотелось увидеть тебя лет 15 назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал, Хойлунд, удачи», – написал 41-летний Ди Майо.