Goal назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024

Портал Goal опубликовал рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии.
Главным претендентом на титул называется сборная Франции Евро-2024 считается сборная Франции. Далее следует Англия – финалист прошлого чемпионата Европы. Тройку замыкает сборная Португалии – победитель Евро-2016.
Действующий чемпион Европы Италия не рассматривается как возможный победитель предстоящего турнира.
Полностью список выглядит следующим образом:
- Франция
- Англия
- Португалия
- Испания
- Бельгия
- Австрия
- Германия
- Шотландия
- Турция
- Венгрия
- Албания
- Словакия
- Дания
- Нидерланды
- Словения
- Сербия
- Чехия
- Швейцария
- Хорватия
- Италия
- Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- В данный момент на Евро-2024 квалифицировались Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия и Англия. Германия автоматически стала участником турнира на правах хозяев.
Источник: Goal.com