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    Goal назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024

    Портал Goal опубликовал рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии.

    Главным претендентом на титул называется сборная Франции Евро-2024 считается сборная Франции. Далее следует Англия – финалист прошлого чемпионата Европы. Тройку замыкает сборная Португалии – победитель Евро-2016.

    Действующий чемпион Европы Италия не рассматривается как возможный победитель предстоящего турнира.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    1. Франция
    2. Англия
    3. Португалия
    4. Испания
    5. Бельгия
    6. Австрия
    7. Германия
    8. Шотландия
    9. Турция
    10. Венгрия
    11. Албания
    12. Словакия
    13. Дания
    14. Нидерланды
    15. Словения
    16. Сербия
    17. Чехия
    18. Швейцария
    19. Хорватия
    20. Италия
    • Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • В данный момент на Евро-2024 квалифицировались Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия и Англия. Германия автоматически стала участником турнира на правах хозяев.

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    Источник: Goal.com

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