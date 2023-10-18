Бушманов рассказал, почему Абаскаль отказался от Джикии

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля убрать из основного состава капитана команды Георгия Джикию.

«Джикия вызывается в сборную, потому что он – один из лучших российских защитников. На этой позиции у нас дефицит, поэтому он и играет. Что касается «Спартака», то сложно что-то сказать, нужно быть внутри, дабы понимать всю ситуацию. Но сейчас Джикия явно не в лучшей форме, наверное, Абаскаль и не ставит его в основу «Спартака». Но это нехорошо, когда капитан сидит на скамейке запасных», – сказал Бушманов.

Четыре последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.

Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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