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Бушманов рассказал, почему Абаскаль отказался от Джикии

18 октября 2023, 16:13
4

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля убрать из основного состава капитана команды Георгия Джикию.

«Джикия вызывается в сборную, потому что он – один из лучших российских защитников. На этой позиции у нас дефицит, поэтому он и играет. Что касается «Спартака», то сложно что-то сказать, нужно быть внутри, дабы понимать всю ситуацию. Но сейчас Джикия явно не в лучшей форме, наверное, Абаскаль и не ставит его в основу «Спартака». Но это нехорошо, когда капитан сидит на скамейке запасных», – сказал Бушманов.

  • Четыре последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.
  • В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
  • Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бушманов Евгений Джикия Георгий Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Freyd
1697636463
Виноват сам Джикия а тренер
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JTherry
1697636812
если бы капитан думал о футболе со Спартаком, а не о футболе с медиа-командой Бей-беги, то, возможно, он и проходил бы в стартовый состав... его "содружество" с Соболевым пошло во вред и команде, и ему самому в первую очередь, Соболь с головой не дружит, за собой и Джикию тащит... в свое время Юрген Клопп отстранил от тренировки Обамеянга, потому что тот пришел на тренировку в бутсах со стразами, и получил бан - не думал о футболе...) время настало подумать и Соболеву и Джикии, ведь им до Обамеянга, как до луны..!
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sochi-2013
1697642836
про желудь говорят: - 3а лу пился и висит, про Джикию: - 3а лу пился и сидит.
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zigbert
1697654387
Вообще то капитан команды должен вести команду за собой и показывать все свои лучшие качества на поле.
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