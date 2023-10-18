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    Бушманов рассказал, почему Абаскаль отказался от Джикии

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля убрать из основного состава капитана команды Георгия Джикию.

    «Джикия вызывается в сборную, потому что он – один из лучших российских защитников. На этой позиции у нас дефицит, поэтому он и играет. Что касается «Спартака», то сложно что-то сказать, нужно быть внутри, дабы понимать всю ситуацию. Но сейчас Джикия явно не в лучшей форме, наверное, Абаскаль и не ставит его в основу «Спартака». Но это нехорошо, когда капитан сидит на скамейке запасных», – сказал Бушманов.

    • Четыре последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.
    • В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
    • Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7357

      sochi-2013 26 минут назад

      про желудь говорят:
      - 3а лу пился и висит,
      про Джикию:
      - 3а лу пился и сидит.

      0
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      Рейтинг: +16770

      Алексей З 40 минут назад

      Своей игрой с Кенией , по моему, Джикия ответил на эти вопросы сам. Думаю даже его ярые заступники многое поняли.

      1
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      Рейтинг: +4554

      ПалкоВводецъ (returned) 40 минут назад

      Физрук отметил кто есть неликвид. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1753

      rac531 1 час назад

      «Джикия вызывается в сборную, потому что он – один из лучших российских защитников.»
      Да, пробыл на поле весь матч(
      ЛУЧШЕ БЫ НЕ ВЫЗЫВАЛСЯ((

      1
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      Рейтинг: +31502

      JTherry 2 часа назад

      если бы капитан думал о футболе со Спартаком, а не о футболе с медиа-командой Бей-беги, то, возможно, он и проходил бы в стартовый состав... его "содружество" с Соболевым пошло во вред и команде, и ему самому в первую очередь, Соболь с головой не дружит, за собой и Джикию тащит... в свое время Юрген Клопп отстранил от тренировки Обамеянга, потому что тот пришел на тренировку в бутсах со стразами, и получил бан - не думал о футболе...) время настало подумать и Соболеву и Джикии, ведь им до Обамеянга, как до луны..!

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      Рейтинг: +1513

      Freyd 2 часа назад

      Виноват сам Джикия а тренер

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