Инфантино прокомментировал убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о гибели двух шведских болельщиков в Брюсселе (Бельгия).
«Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, на котором Бельгия принимала Швецию в матче квалификации к Евро-2024. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их соответствующим национальным командам и федерациям», – написал Инфантино в своей социальной сети.
- Вчера, 16 октября, перед матчем Бельгия – Швеция были убиты два болельщика гостевой команды.
- Сегодня полиция обнаружила подозреваемого в кафе в районе Схарбек.
- Представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуй подтвердил факт стрельбы, но не уточнил, был ли преступник ранен. В ряде СМИ сообщается, что террорист – ликвидирован.
- Матч Бельгия – Швеция завершился после первого тайма. К тому моменту счет был 1:1. Сообщалось, что шведские футболисты отказались возвращаться на поле, узнав новость о стрельбе.
Источник: Бомбардир