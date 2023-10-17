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    • Инфантино прокомментировал убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе

    Инфантино прокомментировал убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о гибели двух шведских болельщиков в Брюсселе (Бельгия).

    «Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, на котором Бельгия принимала Швецию в матче квалификации к Евро-2024. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их соответствующим национальным командам и федерациям», – написал Инфантино в своей социальной сети.

    • Вчера, 16 октября, перед матчем Бельгия – Швеция были убиты два болельщика гостевой команды.
    • Сегодня полиция обнаружила подозреваемого в кафе в районе Схарбек.
    • Представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуй подтвердил факт стрельбы, но не уточнил, был ли преступник ранен. В ряде СМИ сообщается, что террорист – ликвидирован.
    • Матч Бельгия – Швеция завершился после первого тайма. К тому моменту счет был 1:1. Сообщалось, что шведские футболисты отказались возвращаться на поле, узнав новость о стрельбе.

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    Источник: Бомбардир

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3498

      alefreddy 2 минуты назад

      прогнивший Запад получает то что заслужил

      0
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      Рейтинг: +5200

      Бомбардиръ 1 час назад

      2017. Глава МИД ОАЭ, Абдалла ибн Заид Аль Нахайян:
      "Настанет день, когда число исламистских экстремистов и террористов в Европе взлетит до небес. Не только из-за политкорректности и слабости ваших лидеров, но также и потому, что ваши лидеры полагают, что знают Ближний Восток и Ислам лучше, чем мы.
      Простите меня, но они не знают ничего."
      https://vk.com/video-38121615_456255504

      1
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      Рейтинг: +35702

      VVM1964 > Бомбардиръ 33 минуты назад

      Что ты этим хотел сказать ? - Это типа, оправдание ?

      0
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      Рейтинг: +5200

      Бомбардиръ > VVM1964 9 минут назад

      Нет. Чтоб мы знали, откуда ноги растут. И дальше больше будет.

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