Инфантино прокомментировал убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о гибели двух шведских болельщиков в Брюсселе (Бельгия).

«Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, на котором Бельгия принимала Швецию в матче квалификации к Евро-2024. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их соответствующим национальным командам и федерациям», – написал Инфантино в своей социальной сети.