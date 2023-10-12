Власти Израиля запретили футболистам сборной выезжать из страны – матч отбора Евро-2024 с Косово перенесен

Ещё одно лицемерие от УЕФА, т.е за несколько дней сравнять с землёй 1500 жилых домов, убить десятками журналистов, сотрудников ООН, Красного Креста это нормалёк, это конечно же ДРУГОЕ.
Игра 8-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля не состоится 15 октября.
УЕФА объявил о переносе матча на неопределенный срок.
Причина – израильские власти запретили футболистам выезжать из страны.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Все спортивные события в Израиле были отменены.