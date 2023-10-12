Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Власти Израиля запретили футболистам сборной выезжать из страны – матч отбора Евро-2024 с Косово перенесен

    Власти Израиля запретили футболистам сборной выезжать из страны – матч отбора Евро-2024 с Косово перенесен

    Игра 8-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля не состоится 15 октября.

    УЕФА объявил о переносе матча на неопределенный срок.

    Причина – израильские власти запретили футболистам выезжать из страны.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.

    Новости по теме
    Португалия – Словакия: прогноз на матч отбора ЧЕ-2024, 13 октября
    Нидерланды – Франция: прогноз матч отбора ЧЕ-2024, 13 октября
    Карпин прокомментировал решение УЕФА об отмене допуска сборной России до международных турниров 3
    Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7975

      FanatSerj 1 час назад

      Ещё одно лицемерие от УЕФА, т.е за несколько дней сравнять с землёй 1500 жилых домов, убить десятками журналистов, сотрудников ООН, Красного Креста это нормалёк, это конечно же ДРУГОЕ.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+