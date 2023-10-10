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    • В Петербурге юные хоккеисты избили одноклубника и вставили в его анус клюшку

    В Петербурге юные хоккеисты избили одноклубника и вставили в его анус клюшку

    Мама 12-летнего воспитанника одной из хоккейной школ Санкт-Петербурга пожаловалось на руководство учреждения. По словам женщины, оно допустило изнасилование ее сына клюшкой.

    «Накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что после тренировки по хоккею ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Следом пришла телефонограмма из больницы. Медучреждение докладывало, что около девяти вечера врачами был осмотрен подросток, у которого диагностировали травму прямой кишки.

    Инспектор ОДН опросил юношу. Тот рассказал, что около восьми вечера, когда тренировка была окончена, он пошел в раздевалку. За ним зашли все остальные игроки команды, 20 человек. Один из них преградил путь пострадавшему с вопросом «Куда ты лезешь?». Подросток вырвался и пошел к своему шкафчику. Через пять минут в раздевалку заглянул тренер, убедился, что всe в порядке, и ушел.

    После этого несколько ребят начали бросаться в мальчика мусором, а потом теннисным мячом. Юноша сделал замечание, после которого началась драка. Ребята повалили пострадавшего на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. В какой-то момент нападавшие стянули с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть клюшку в анус. Из-за удушающего захвата юный хоккеист не мог позвать на помощь.

    Когда пострадавший вырвался и спросил, кто это сделал, все смеялись. Когда за ним пришла мама, он рассказал, что произошло. В полиции женщина рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. Об этом она говорила и тренеру, и руководству клуба, но никто на жалобы не реагировал. Иногда она замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию не обращалась», – сообщил источник.

    • Прокуратура начала проверку.
    • Мама пострадавшего просит отчислить виновных в инциденте, а также отстранить тренеров.
    • По информации Baza, речь идет о хоккейной школе из Колпино.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Какая страна, такое и воспитание у детей. Им теперь после 24.02.22 уроки о важном проводят...Культь насилия под буквой зю.

      1
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      Рейтинг: +6439

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 46 минут назад

      Ты про свою страну напиши, а мы почитаем))таких жалких дураков, как ты ещё поискать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35628

      VVM1964 > AtticusFinch 38 минут назад

      Ну "сам то он конечно дурак", но факт остается фактом и он про действительность в НАШЕЙ стране, как это не печально (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12682

      DeStar 1 час назад

      Интересно было бы почитать комментаторов ( не всех, но многих здешних) если бы это произошло во франции, или в какой германии) сразу бы про жопы, про гейство бы шуточки пошли как обычно, гейропа и прочее
      а когда под носом у самих. так скрепы и ценности)

      помимо шуток ,трэш конечно полный.

      3
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      Рейтинг: +8828

      nik55 2 часа назад

      культурная столица уродов

      5
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      Рейтинг: +4007

      acor94 > nik55 1 час назад

      Колпино - не Питер.

      0
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      Рейтинг: +6534

      subbotaspartak 2 часа назад

      Гадко это всё...
      Правда сайт футбольный...

      2
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      Рейтинг: +3179

      Болотоход 2 часа назад

      Ироды))))

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      Рейтинг: +4007

      acor94 2 часа назад

      В Колпино, к сожалению, это нормально. Там с раннего возраста уже все ауе, тюремские понятия и прочее. Большая колония, так сказать. Мальчику здоровья, а часть отморозков получат реальные сроки в настоящей колонии и прочувствуют клюшку, так сказать, на своём анусе. Да и хрен с ними, не жалко.

      9
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      Рейтинг: +9355

      vladik12 > acor94 2 часа назад

      Респект за пояснение.

      0
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З > acor94 2 часа назад

      Не получат, кажется до 16 неподсуден.
      Блдь, куда катится страна, по тв только ненависть пропагандируют , получаем плоды.

      5
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      Рейтинг: +4007

      acor94 > Алексей З 2 часа назад

      Ты прав, не получат, в детскую колонию сажают с 14 лет...

      1
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