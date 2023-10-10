В Петербурге юные хоккеисты избили одноклубника и вставили в его анус клюшку

Мама 12-летнего воспитанника одной из хоккейной школ Санкт-Петербурга пожаловалось на руководство учреждения. По словам женщины, оно допустило изнасилование ее сына клюшкой.

«Накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что после тренировки по хоккею ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Следом пришла телефонограмма из больницы. Медучреждение докладывало, что около девяти вечера врачами был осмотрен подросток, у которого диагностировали травму прямой кишки.

Инспектор ОДН опросил юношу. Тот рассказал, что около восьми вечера, когда тренировка была окончена, он пошел в раздевалку. За ним зашли все остальные игроки команды, 20 человек. Один из них преградил путь пострадавшему с вопросом «Куда ты лезешь?». Подросток вырвался и пошел к своему шкафчику. Через пять минут в раздевалку заглянул тренер, убедился, что всe в порядке, и ушел.

После этого несколько ребят начали бросаться в мальчика мусором, а потом теннисным мячом. Юноша сделал замечание, после которого началась драка. Ребята повалили пострадавшего на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. В какой-то момент нападавшие стянули с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть клюшку в анус. Из-за удушающего захвата юный хоккеист не мог позвать на помощь.

Когда пострадавший вырвался и спросил, кто это сделал, все смеялись. Когда за ним пришла мама, он рассказал, что произошло. В полиции женщина рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. Об этом она говорила и тренеру, и руководству клуба, но никто на жалобы не реагировал. Иногда она замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию не обращалась», – сообщил источник.