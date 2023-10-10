Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Петербурге юные хоккеисты избили одноклубника и вставили в его анус клюшку

В Петербурге юные хоккеисты избили одноклубника и вставили в его анус клюшку

10 октября 2023, 16:12
7

Мама 12-летнего воспитанника одной из хоккейной школ Санкт-Петербурга пожаловалось на руководство учреждения. По словам женщины, оно допустило изнасилование ее сына клюшкой.

«Накануне вечером в отдел полиции позвонила женщина. Она сообщила, что после тренировки по хоккею ее 12-летнего сына избили и вставили клюшку в анус. Следом пришла телефонограмма из больницы. Медучреждение докладывало, что около девяти вечера врачами был осмотрен подросток, у которого диагностировали травму прямой кишки.

Инспектор ОДН опросил юношу. Тот рассказал, что около восьми вечера, когда тренировка была окончена, он пошел в раздевалку. За ним зашли все остальные игроки команды, 20 человек. Один из них преградил путь пострадавшему с вопросом «Куда ты лезешь?». Подросток вырвался и пошел к своему шкафчику. Через пять минут в раздевалку заглянул тренер, убедился, что всe в порядке, и ушел.

После этого несколько ребят начали бросаться в мальчика мусором, а потом теннисным мячом. Юноша сделал замечание, после которого началась драка. Ребята повалили пострадавшего на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. В какой-то момент нападавшие стянули с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть клюшку в анус. Из-за удушающего захвата юный хоккеист не мог позвать на помощь.

Когда пострадавший вырвался и спросил, кто это сделал, все смеялись. Когда за ним пришла мама, он рассказал, что произошло. В полиции женщина рассказала, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. Об этом она говорила и тренеру, и руководству клуба, но никто на жалобы не реагировал. Иногда она замечала на теле сына телесные повреждения, но в травмпункт и полицию не обращалась», – сообщил источник.

  • Прокуратура начала проверку.
  • Мама пострадавшего просит отчислить виновных в инциденте, а также отстранить тренеров.
  • По информации Baza, речь идет о хоккейной школе из Колпино.

Источник: «Фонтанка»
Хоккей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1696944093
В Колпино, к сожалению, это нормально. Там с раннего возраста уже все ауе, тюремские понятия и прочее. Большая колония, так сказать. Мальчику здоровья, а часть отморозков получат реальные сроки в настоящей колонии и прочувствуют клюшку, так сказать, на своём анусе. Да и хрен с ними, не жалко.
Ответить
subbotaspartak
1696945787
Гадко это всё... Правда сайт футбольный...
Ответить
nik55
1696946681
культурная столица уродов
Ответить
DeStar
1696948268
Интересно было бы почитать комментаторов ( не всех, но многих здешних) если бы это произошло во франции, или в какой германии) сразу бы про жопы, про гейство бы шуточки пошли как обычно, гейропа и прочее а когда под носом у самих. так скрепы и ценности) помимо шуток ,трэш конечно полный.
Ответить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
2
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
8
Все новости
Все новости
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
8
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
1
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
4
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+