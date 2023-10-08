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  • Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

8 октября 2023, 19:18
5

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

– В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь – всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть еще один шанс сделать все позитивно.

– Как будет выглядеть ваша атакующая конфигурация в отсутствие Соболева?

– У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть как обычно, но с другой динамикой.

Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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порт
1696783325
Похоже Абаскаль хорошо упал, да ещё и головой ударился.
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гнида тарасовская
1696785324
Да иди ты , завалил всю службу , а теперь умничает .
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aaaaahhhh
1696787644
ни скорости ни комбинаций.. одна болтовня.
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alefreddy
1696789194
отмазки и все ниже в таблице
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NewLife
1696789985
Мудак, иди падать вне Спартака.
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