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    • Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

    Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

    – В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь – всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть еще один шанс сделать все позитивно.

    – Как будет выглядеть ваша атакующая конфигурация в отсутствие Соболева?

    – У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть как обычно, но с другой динамикой.

    Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.10.2023 19:18
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +20228

      NewLife 5 часов назад

      Мудак, иди падать вне Спартака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3433

      alefreddy 5 часов назад

      отмазки и все ниже в таблице

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3756

      aaaaahhhh 6 часов назад

      ни скорости ни комбинаций.. одна болтовня.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      гнида тарасовская 6 часов назад

      Да иди ты , завалил всю службу , а теперь умничает .

      1
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      Рейтинг: +6410

      порт 7 часов назад

      Похоже Абаскаль хорошо упал, да ещё и головой ударился.

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