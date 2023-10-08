Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

Мудак, иди падать вне Спартака.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с ЦСКА.
– В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь – всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть еще один шанс сделать все позитивно.
– Как будет выглядеть ваша атакующая конфигурация в отсутствие Соболева?
– У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть как обычно, но с другой динамикой.
Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится.
- Матч «Спартак» – ЦСКА начался в 19:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.