Абаскаль: «Когда ты падаешь – всегда есть возможность встать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

– В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь – всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть еще один шанс сделать все позитивно.

– Как будет выглядеть ваша атакующая конфигурация в отсутствие Соболева?

– У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть как обычно, но с другой динамикой.

Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится.