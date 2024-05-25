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    Медина проанализировал работу Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о работе в команде бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Чем запомнился Абаскаль?

    – Он крутой тренер. Мы очень здорово начали этот сезон, выиграли пять матчей подряд – уверенность в себе была запредельная. Гильермо – классный человек. Но таков футбол. Мне сложно сказать, почему всe повалилось. Игроки не снижали требований к себе, однако мы начали проигрывать, было тяжело это изменить – просто не получалось.

    Не могу сказать ничего плохого про Гильермо, мне нравились его тренировки: всe через мяч, много интересных упражнений. Абаскаль знает про футбол очень много, мы много говорили с ним о тактике, об использовании пространства.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ivany4
    1716618662
    Насчет - Игроки не снижали требований к себе, - можно и поспорить. Говорить о тактике и об использовании пространства, одно. А думать и отдавать себя игре это другое.
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