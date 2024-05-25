Медина проанализировал работу Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о работе в команде бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля.

Испанец уволен в апреле.

Абаскаль проработал в «Спартаке» почти 2 года.

Летом «Спартак» возглавит Деян Станкович.

– Чем запомнился Абаскаль?

– Он крутой тренер. Мы очень здорово начали этот сезон, выиграли пять матчей подряд – уверенность в себе была запредельная. Гильермо – классный человек. Но таков футбол. Мне сложно сказать, почему всe повалилось. Игроки не снижали требований к себе, однако мы начали проигрывать, было тяжело это изменить – просто не получалось.

Не могу сказать ничего плохого про Гильермо, мне нравились его тренировки: всe через мяч, много интересных упражнений. Абаскаль знает про футбол очень много, мы много говорили с ним о тактике, об использовании пространства.