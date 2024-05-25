Гладилин назвал виновного в провальном сезоне «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил сезон для москвичей.
«Неудовлетворительно, прежде всего – из-за работы Гильермо Абаскаля. А вот Владимир Слишкович, который начал руководить командой после отставки Абаскаля, все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких. Если бы это произошло раньше, «Спартак» мог бы побороться за медали.
Все проблемы в игре команды были связаны с неопытностью и некомпетентностью молодого тренера Абаскаля. Подбор футболистов, финансовые вопросы, стадион, болельщики – нет проблем, «Спартак» должен бороться за чемпионство с «Зенитом», – сказал Гладилин.
- Абаскаль уволен в апреле.
- По окончании сезона «Спартак» примет Деян Станкович.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.