Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гладилин назвал виновного в провальном сезоне «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил сезон для москвичей.

    «Неудовлетворительно, прежде всего – из-за работы Гильермо Абаскаля. А вот Владимир Слишкович, который начал руководить командой после отставки Абаскаля, все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких. Если бы это произошло раньше, «Спартак» мог бы побороться за медали.

    Все проблемы в игре команды были связаны с неопытностью и некомпетентностью молодого тренера Абаскаля. Подбор футболистов, финансовые вопросы, стадион, болельщики – нет проблем, «Спартак» должен бороться за чемпионство с «Зенитом», – сказал Гладилин.

    • Абаскаль уволен в апреле.
    • По окончании сезона «Спартак» примет Деян Станкович.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Новости по теме
    Медина проанализировал работу Абаскаля в «Спартаке» 1
    Назван клуб, который может возглавить Абаскаль 14
    Канчельскис оценил тренерский уровень Абаскаля 2
    Источник: «Газета.ru»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1716627150
    это и без комментариев понятно
    Ответить
    The only one
    1716627467
    Виноват високосный год
    Ответить
    ...уефан
    1716627505
    ... давненько Гладилин в поле зрения СМИ не попадал. Напарник его - Серафимыч, чуть ли на постоянку зажигает...
    Ответить
    CSKA57
    1716628890
    Помню Гладилина еще по Кайрату. Был лучшим бомбардиром в команде.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716629613
    Руководство клуба-это главный виновник провального сезона, т. к. вовремя не уволили Абаскаля, и они должны признать это и озвучить болельщикам.
    Ответить
    andr45
    1716636644
    Виноват не АБАСКАЛЬ, а стареющий интриган Джикия, Соболев, вальяжно прогуливающийся по поляне, Литвинова, регулярно снабжающий соперника первоклассными пасами и срывая атаки легионеров, Денисов, наблюдающий, как атакуют по их флангу и создающий идеальные условия для нанесения ударов по воротам, и, конечно же Зиньковский, которого выталкивают на поле, где он в отместку посылает мячи куда попало. И вообще эти трусливые и бездарные, твари ни на что не способны, кроме, как интриговать, шантажировать, сами признавая свою ничтожность. Сегодня все эти шестерки пьют здоровье джикии. Завтра и их погонят из клуба, а они, как и Ещенко, будут визжать, что всего лишь мимо проходили и всегда были за АБАСКАЛЯ)
    Ответить
    andr45
    1716637132
    Виноват и СЛИЗНЯК Малышев) Нормальный руководитель сразу же после первого заявления агента Джикии, в котором тот начал шантажировать руководство клуба вызвал бы этого игрочишку на ковер и порекомендовал лично дезавуировать заявление агента и разорвать с ним все отношения. В противном случае - дорога в Спартак 2 и крупный штраф за нанесение морального вреда клубу. Вместо этого Малышев стал что-то гундосить и глупо заигрывать с прессой. В результате обнаглевший и глупый Джикия подговорил команду сливать все игры. А ведь не сложно было понять, что все эти зажравшиеся интриганы - Соболев, Литвинов, Денисов, Зиньковский во главе с Джикией - ни за кого рвать не будут) Рвать они будут, но не на поле, по словам Джикии, «только за контракт, котор
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+