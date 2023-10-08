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    • Экс-игрок «Реала» рассказал о ситуации в Израиле, где началась война

    Экс-игрок «Реала» рассказал о ситуации в Израиле, где началась война

    Футболист «Хапоэля» (Тель-Авив) Хосе Родригес рассказал, что сейчас происходит в Израиле.

    «Мы напуганы. Сидим в убежище. Туда-сюда. На улицах нет людей. Как сказал премьер-министр, в стране война.

    Нападение на Израиль оказалось неожиданным. Страшно за семью. Летят ракеты, есть наземные бои. Страшно, что могут прийти в дом.

    Покинуть страну сейчас невозможно. Рейсы отменены», – сказал экс-игрок «Реала».

    • Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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    Источник: Israelhayom.co.il

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