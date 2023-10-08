Экс-игрок «Реала» рассказал о ситуации в Израиле, где началась война

Футболист «Хапоэля» (Тель-Авив) Хосе Родригес рассказал, что сейчас происходит в Израиле.
«Мы напуганы. Сидим в убежище. Туда-сюда. На улицах нет людей. Как сказал премьер-министр, в стране война.
Нападение на Израиль оказалось неожиданным. Страшно за семью. Летят ракеты, есть наземные бои. Страшно, что могут прийти в дом.
Покинуть страну сейчас невозможно. Рейсы отменены», – сказал экс-игрок «Реала».
- Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Матчи чемпионата Израиля перенесены.
Источник: Israelhayom.co.il