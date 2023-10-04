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    • «Порту» – «Барселона»: прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов, 4 октября

    «Порту» – «Барселона»: прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов, 4 октября

    В среду, 4 октября, «Порту» на своем поле сыграет с «Барселоной». Игра состоится в рамках 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по мск.

    «Порту»

    Команда выиграла стартовый матч Лиги чемпионов, обыграв на выезде донецкий «Шахтер». Встреча закончилась со счетом 3:1, два мяча в составе португальцев забил Галено, один мяч на свой счет записал Мехди Тареми. «Порту» в группе H делит первое место с «Барселоной». У обеих команд по три очка, однако у каталонцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    «Барселона»

    Команда лидирует в группе H. Подопечные Хави в стартовом туре ЛЧ крупно обыграли «Антверпен» – 5:0. Голы в той встрече забивал Жоау Феликс (дубль), Роберт Левандовски, Гави. Еще один гол был забит Йелле Батаем – футболист забил мяч в свои ворота.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 9 матчей, в которых «Порту» выигрывал четыре раза, а «Барселона» побеждала в пяти встречах.

    Прогноз на матч «Порту» – «Барселона»

    Обе команды лидируют в турнирной таблице, однако, на наш взгляд, фаворит в этой встрече очевиден – это «Барселона». Предположим, что сине-гранатовые выиграют эту встречу, но также поставим и на то, что голы забьют обе команды. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.86), обе забьют (1.68).

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    Источник: Бомбардир

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    04.10.2023 07:40
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