Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше

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«Челси» в 1/16 финала Кубка лиги победил «Брайтон». Решающий мяч у Николаса Джексона.
«Арсенал» и «Ливерпуль» тоже прошли соперников.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Гол: 1:0 – Джексон, 51.
Брентфорд – Арсенал – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Нелсон, 8.
Ливерпуль – Лестер – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Макатир, 3; 1:1 – Гакпо, 48; 2:1 – Собослаи, 70; 3:1 – Жота, 89.