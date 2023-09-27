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    Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше

    «Челси» в 1/16 финала Кубка лиги победил «Брайтон». Решающий мяч у Николаса Джексона.

    «Арсенал» и «Ливерпуль» тоже прошли соперников.

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Челси – Брайтон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джексон, 51.

    Брентфорд – Арсенал – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Нелсон, 8.

    Ливерпуль – Лестер – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Макатир, 3; 1:1 – Гакпо, 48; 2:1 – Собослаи, 70; 3:1 – Жота, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2023 23:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      opelmene 4 минуты назад


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      Рейтинг: +1934

      Таврида 12 минут назад

      Челси всерьез настроился взять реванш за провал в самой АПЛ. Именно для это набрали состав на полтора миллиарда)))

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