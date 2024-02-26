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    • Клопп оценил победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги в дополнительное время

    Клопп оценил победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги в дополнительное время

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал особенной победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

    Единственный гол в матче забил защитник «красных» Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

    «Было бы здорово, если бы я мог предвидеть голы. Тогда во многих моментах своей жизни я смог бы расслабиться.

    Нет, ну мне понравилось. Думаю, в этот момент все почувствовали: «Да ладно!»

    То, что мы увидели, настолько поразительно, что, возможно, никогда не повторится. Такого в футболе просто не бывает!

    Мне сказали, что у англичан есть такое выражение: «С детьми трофеев не выиграть». Я не знал об этом!

    Некоторые тренировали и подольше, чем я, но за 20 с лишним лет это точно самый особенный трофей. Это нечто совершенно выдающееся.

    Порой у меня спрашивают, горжусь ли я тем, горжусь ли я этим, и ответить бывает сложно. Я бы хотел гордиться чем-то чаще, но этого не происходит. Сегодня же это чувство меня захлестнуло: «О боже, что вообще происходит?»

    Я гордился всеми, кто был к этому причастен», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» выиграл 8-й трофей под руководством немецкого специалиста.
    • В этой встрече за «красных» сыграли семь футболистов в возрасте 21 года или моложе.

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    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    26.02.2024 10:22
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