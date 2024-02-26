Клопп оценил победу «Ливерпуля» в финале Кубка лиги в дополнительное время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал особенной победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

Единственный гол в матче забил защитник «красных» Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

«Было бы здорово, если бы я мог предвидеть голы. Тогда во многих моментах своей жизни я смог бы расслабиться.

Нет, ну мне понравилось. Думаю, в этот момент все почувствовали: «Да ладно!»

То, что мы увидели, настолько поразительно, что, возможно, никогда не повторится. Такого в футболе просто не бывает!

Мне сказали, что у англичан есть такое выражение: «С детьми трофеев не выиграть». Я не знал об этом!

Некоторые тренировали и подольше, чем я, но за 20 с лишним лет это точно самый особенный трофей. Это нечто совершенно выдающееся.

Порой у меня спрашивают, горжусь ли я тем, горжусь ли я этим, и ответить бывает сложно. Я бы хотел гордиться чем-то чаще, но этого не происходит. Сегодня же это чувство меня захлестнуло: «О боже, что вообще происходит?»

Я гордился всеми, кто был к этому причастен», – сказал Клопп.