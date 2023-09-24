Белоус считает Кокорина «бездарным приобретением «Фиорентины»

Бывший президенты «Москвы» Юрий Белоус оценил последние годы карьеры нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин – один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Роберто Манчини и Фабио Капелло.

Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» все равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как все будет», – сказал Белоус.