Белоус считает Кокорина «бездарным приобретением «Фиорентины»

Бывший президенты «Москвы» Юрий Белоус оценил последние годы карьеры нападающего Александра Кокорина.
«Кокорин – один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Роберто Манчини и Фабио Капелло.
Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» все равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как все будет», – сказал Белоус.
- «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» за 250 тысяч евро.
- После возвращения форвард забил 1 гол в 2 матчах.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»