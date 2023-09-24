Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Белоус считает Кокорина «бездарным приобретением «Фиорентины»

    Белоус считает Кокорина «бездарным приобретением «Фиорентины»

    Бывший президенты «Москвы» Юрий Белоус оценил последние годы карьеры нападающего Александра Кокорина.

    «Кокорин – один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Роберто Манчини и Фабио Капелло.

    Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» все равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как все будет», – сказал Белоус.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» за 250 тысяч евро.
    • После возвращения форвард забил 1 гол в 2 матчах.
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию 1
    Агент Кокорина объяснил уход форварда из «Фиорентины»
    Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 