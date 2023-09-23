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    Роналду: «Говорят, что со мной покончено, но это неправда»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что еще далек от завершения карьеры.

    «Говорят, с Роналду покончено... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я все еще многое могу.

    Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы. Люблю побеждать. Говорят, я завязал, но я все еще доказываю, что это не так», – сказал 38-летний португалец.

    • Роналду оказался в «Аль-Насре» прошлой зимой.
    • В новом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 8 матчах.
    • Его контракт с саудовским клубом действует до 30 июня 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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