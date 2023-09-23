Роналду: «Говорят, что со мной покончено, но это неправда»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что еще далек от завершения карьеры.

«Говорят, с Роналду покончено... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я все еще многое могу.

Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы. Люблю побеждать. Говорят, я завязал, но я все еще доказываю, что это не так», – сказал 38-летний португалец.