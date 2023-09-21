«Бавария» на своем поле одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Ульрайх выручает свою команду.
На 28-й минуте Лерой Сане открыл счет в матче.
Гнабри на 28-й минуте матча удвоил преимущество команды.
В начале второго тайма игроки «Манчестер Юнайтед» сумели отыграть один мяч.
Харри Кейн на 51-й минуте матча забил третий гол «Баварии».
Удар Лероя Сане в штангу.
Опаснейший удар Кейна в ближний угол.
Каземиро на 88-й минуте матча забил второй гол «Манчестер Юнайтед».
Тель сделал счет 4:2 на второй дополнительной минуте матча.
Каземиро на 5-й дополнительной минуте забил третий гол команды.
Источник: «Бомбардир»