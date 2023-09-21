«Бавария» на своем поле одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ульрайх выручает свою команду.

На 28-й минуте Лерой Сане открыл счет в матче.

Гнабри на 28-й минуте матча удвоил преимущество команды.

В начале второго тайма игроки «Манчестер Юнайтед» сумели отыграть один мяч.

Харри Кейн на 51-й минуте матча забил третий гол «Баварии».

Удар Лероя Сане в штангу.

Опаснейший удар Кейна в ближний угол.

Каземиро на 88-й минуте матча забил второй гол «Манчестер Юнайтед».

Тель сделал счет 4:2 на второй дополнительной минуте матча.

Каземиро на 5-й дополнительной минуте забил третий гол команды.