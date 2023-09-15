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    • 21-летняя бразильянка стала звездой интернета, оголившись на футбольном матче

    21-летняя бразильянка стала звездой интернета, оголившись на футбольном матче

    Бразильская модель привлекла к себе большое внимание, оголившись на матче Серии Б между командами «Авай» и «Томбенсе». Даниэлла Мотта спустила шорты и показала ягодицы, находясь на трибуне.

    Девушка заявила, что совершила этот поступок из-за доната одного из своих фанатов. Он заплатил ей за это 5 тысяч фунтов.

    «Мой дорогой фанат предложил мне 30000 реалов, чтобы я показала свою задницу на футбольном стадионе. Любопытство и смелость взяли надо мной верх, поэтому я приняла вызов!» – написала Даниэлла в соцсетях.

    На Мотту подписаны 165 тысяч человек.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19679

      NewLife 16 минут назад

      Бомбардир, если вы считаете, что она оголилась, вы не были на пляже в Рио. На пляже у всех баба сзади только ниточка, а спереди треугольничек, это их фирменное бикини))

      0
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      Рейтинг: +2327

      spam2009 34 минуты назад

      интересно ей потом забили гол?

      0
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      Рейтинг: +2327

      spam2009 35 минут назад

      страх и ненависть в Рио

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      Рейтинг: +6048

      Питерский князь 1 час назад

      Сразу не заметил.
      Какой на хер 21? Ей минимум 26!

      0
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      Рейтинг: +7261

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Наши красивей

      0
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      Рейтинг: +6048

      Питерский князь 1 час назад

      Жално причка, ей на ягодицы, не послала свой донат.
      Поржать было бы над чем.

      А на эти деньги можно было погулять и тр.а.хнуть ее.

      Забыл Евросоюз, там мужики спят с мужиками.

      0
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      Рейтинг: +4712

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Тема сисек не раскрыта. Не зачет.

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