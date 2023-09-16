21-летняя бразильянка стала звездой интернета, оголившись на футбольном матче

Бразильская модель привлекла к себе большое внимание, оголившись на матче Серии Б между командами «Авай» и «Томбенсе». Даниэлла Мотта спустила шорты и показала ягодицы, находясь на трибуне.

Девушка заявила, что совершила этот поступок из-за доната одного из своих фанатов. Он заплатил ей за это 5 тысяч фунтов.

«Мой дорогой фанат предложил мне 30000 реалов, чтобы я показала свою задницу на футбольном стадионе. Любопытство и смелость взяли надо мной верх, поэтому я приняла вызов!» – написала Даниэлла в соцсетях.

На Мотту подписаны 165 тысяч человек.