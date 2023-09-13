Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal

Портал Goal представил рейтинг фаворитов Евро-2024.

Главным фаворитом турнира считает сборная Франции. Второе место в рейтинге у Англии, третье – у Португалии.

Действующий чемпион Европы Италия занимает лишь 14-е место.

Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

Франция; Англия; Португалия; Испания; Бельгия; Хорватия; Австрия; Германия; Шотландия; Нидерланды; Дания; Швейцария; Венгрия; Италия; Турция; Сербия; Албания; Чехия; Словения; Словакия.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.