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    Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal

    Портал Goal представил рейтинг фаворитов Евро-2024.

    Главным фаворитом турнира считает сборная Франции. Второе место в рейтинге у Англии, третье – у Португалии.

    Действующий чемпион Европы Италия занимает лишь 14-е место.

    Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

    1. Франция;
    2. Англия;
    3. Португалия;
    4. Испания;
    5. Бельгия;
    6. Хорватия;
    7. Австрия;
    8. Германия;
    9. Шотландия;
    10. Нидерланды;
    11. Дания;
    12. Швейцария;
    13. Венгрия;
    14. Италия;
    15. Турция;
    16. Сербия;
    17. Албания;
    18. Чехия;
    19. Словения;
    20. Словакия.

    Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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    Источник: Goal

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