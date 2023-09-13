Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal

Портал Goal представил рейтинг фаворитов Евро-2024.
Главным фаворитом турнира считает сборная Франции. Второе место в рейтинге у Англии, третье – у Португалии.
Действующий чемпион Европы Италия занимает лишь 14-е место.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:
- Франция;
- Англия;
- Португалия;
- Испания;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Австрия;
- Германия;
- Шотландия;
- Нидерланды;
- Дания;
- Швейцария;
- Венгрия;
- Италия;
- Турция;
- Сербия;
- Албания;
- Чехия;
- Словения;
- Словакия.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Источник: Goal