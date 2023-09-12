Смотреть прямую трансляцию матча Израиль – Беларусь, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Израиль: Омри, Эли, Мигель, Став, Рой, Нета, Дор, Шон, Манор, Ехезкел, Оскар.
Главный тренер: Алон Хазан
Беларусь: Плотников, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Бочеров, Корзун, Капленко, Печенин, Концевой, Морозов.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Беларусь
Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»