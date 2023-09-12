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    • Израиль – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Израиль – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Израиль – Беларусь, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Израиль: Омри, Эли, Мигель, Став, Рой, Нета, Дор, Шон, Манор, Ехезкел, Оскар.

    Главный тренер: Алон Хазан

    Беларусь: Плотников, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Бочеров, Корзун, Капленко, Печенин, Концевой, Морозов.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Беларусь

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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