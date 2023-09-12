Смотреть прямую трансляцию матча Израиль – Беларусь, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Израиль: Омри, Эли, Мигель, Став, Рой, Нета, Дор, Шон, Манор, Ехезкел, Оскар.

Главный тренер: Алон Хазан

Беларусь: Плотников, Поляков, Политевич, Карпович, Волков, Бочеров, Корзун, Капленко, Печенин, Концевой, Морозов.

Главный тренер: Карлос Алос Феррер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Израиль – Беларусь

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».