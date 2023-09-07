Роналду жестко высказался о чемпионате Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал португальскую Примейру.

По мнению 38-летнего футболиста, саудовская лига сейчас сильнее чемпионата его родной страны.

«В каждой лиге есть противоречивые моменты, но в Португалии их очень много. Это плохо. Сейчас такой этап, но я надеюсь, что все изменится.

Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. Все высказывают свое мнение, все спорят, 40 каналов со спорами и разговорами. Это очень плохо, очень.

Вот почему в ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг – к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге. Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет.

Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», – сказал Роналду.