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    Роналду жестко высказался о чемпионате Португалии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал португальскую Примейру.

    По мнению 38-летнего футболиста, саудовская лига сейчас сильнее чемпионата его родной страны.

    «В каждой лиге есть противоречивые моменты, но в Португалии их очень много. Это плохо. Сейчас такой этап, но я надеюсь, что все изменится.

    Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. Все высказывают свое мнение, все спорят, 40 каналов со спорами и разговорами. Это очень плохо, очень.

    Вот почему в ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг – к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге. Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет.

    Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

    Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», – сказал Роналду.

    • Форвард – воспитанник «Спортинга».
    • Португальская Примейра – 7-я лига Европы согласно таблице коэффициентов УЕФА.

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    Источник: Record

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 4 часа назад

      Может кто помнит, что Роналду приплачивпют, если он рекламирует Саудовскую лигу?

      1
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      Рейтинг: +102457

      zigbert 5 часов назад

      Критиковать то любой умеет. Самому можно было вернуться в Спортинг для популяризации португальского футбола.

      0
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      Рейтинг: +1326

      k611 6 часов назад

      В товарняке клуб Роналду португальскому клубу проиграл всухую. Лига Саудовской Аравии при всём уважении никак не сильнее Португальской.

      1
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      Рейтинг: +3476

      AZ 8 часов назад

      Нидерланды уже даже сместили не только Португалию, но и Францию

      1
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