Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду жестко высказался о чемпионате Португалии

7 сентября 2023, 10:59
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскритиковал португальскую Примейру.

По мнению 38-летнего футболиста, саудовская лига сейчас сильнее чемпионата его родной страны.

«В каждой лиге есть противоречивые моменты, но в Португалии их очень много. Это плохо. Сейчас такой этап, но я надеюсь, что все изменится.

Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. Все высказывают свое мнение, все спорят, 40 каналов со спорами и разговорами. Это очень плохо, очень.

Вот почему в ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг – к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге. Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет.

Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», – сказал Роналду.

  • Форвард – воспитанник «Спортинга».
  • Португальская Примейра – 7-я лига Европы согласно таблице коэффициентов УЕФА.

Еще по теме:
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Месси и Роналду окажутся в одной команде 1
Роналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Источник: Record
Португалия. Примейра Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1694075871
Нидерланды уже даже сместили не только Португалию, но и Францию
Ответить
k611
1694083665
В товарняке клуб Роналду португальскому клубу проиграл всухую. Лига Саудовской Аравии при всём уважении никак не сильнее Португальской.
Ответить
zigbert
1694084988
Критиковать то любой умеет. Самому можно было вернуться в Спортинг для популяризации португальского футбола.
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
16 августа
3
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
14 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+