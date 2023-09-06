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    • 32-летний Азар сообщил, что теперь будет наслаждаться жизнью и пить пиво

    32-летний Азар сообщил, что теперь будет наслаждаться жизнью и пить пиво

    Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар намекнул, что завершил карьеру.

    «Настало время наслаждаться жизнью с семьей и друзьями, попивая пиво.

    Буду болеть за сборную Бельгии, смотреть прекрасный футбол. Для меня было честью быть капитаном Бельгии», – сказал Азар.

    • Азар – свободный агент.
    • «Реал» досрочно расторг с ним контракт.
    • Вингер провел в мадридском клубе 4 сезона: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

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    Источник: AS

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    06.09.2023 23:47
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14915

      playsh 8 часов назад

      Оказывается,как "мало" нужно,что бы "наслаждаться жизнью и пить пиво"- всего лишь честно отдавать себя любимому делу,и ты в 32 года на пенсии...
      Артёмка-дзю,бери пример,это лучше,чем в дурацкой рекламе светиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6843

      Давид59 9 часов назад

      По-моему он наслаждается жизнью уже давно - то в лазарете, то на лавке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1793

      Benifacto > Давид59 8 часов назад

      то на поле для гольфа))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      mama1991 10 часов назад

      Красавец! Порадовал своим уровнем, хоть и не долго. Лучше так, чем до 38 мучаться как дзюбы итд. Нагнул суперклубы, и теперь отдыхать, молодец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16149

      Алексей З 12 часов назад

      Как перешёл в Реал, практически и закончил.
      Бабушкины пироги и пиво с тех пор его завсегдатые меню.

      2
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      Рейтинг: +1793

      Benifacto 12 часов назад

      позорище....4 сезона и так пивас пил.....так скатиться в нулину...надеюсь напишет книгу об этом))))это профессионал? у него так то фанаты были и среди малых....норм пивас пойжу жрать.....в опу еще подолбись позорище бельгии....

      1
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      Рейтинг: +198

      Amorphis 13 часов назад

      Синяк

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      Рейтинг: +2453

      evgevg13 13 часов назад

      Вот это воистину великая новость...

      1
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      Рейтинг: +2234

      alll-333 13 часов назад

      Пей, да не подавись...

      2
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      Рейтинг: +226

      The only one 13 часов назад

      Тот, кто начинает поздно пить, особенно пиво в больших количествах имеет большой шанс стать алкашом. Успехов Азар!

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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 17 часов назад

      А до этого, кирпичи на стройке таскал.
      :)))
      Ё..б..й работник!

      5
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