32-летний Азар сообщил, что теперь будет наслаждаться жизнью и пить пиво

Оказывается,как "мало" нужно,что бы "наслаждаться жизнью и пить пиво"- всего лишь честно отдавать себя любимому делу,и ты в 32 года на пенсии...
Артёмка-дзю,бери пример,это лучше,чем в дурацкой рекламе светиться.
Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар намекнул, что завершил карьеру.
«Настало время наслаждаться жизнью с семьей и друзьями, попивая пиво.
Буду болеть за сборную Бельгии, смотреть прекрасный футбол. Для меня было честью быть капитаном Бельгии», – сказал Азар.
- Азар – свободный агент.
- «Реал» досрочно расторг с ним контракт.
- Вингер провел в мадридском клубе 4 сезона: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.
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