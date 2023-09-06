32-летний Азар сообщил, что теперь будет наслаждаться жизнью и пить пиво

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар намекнул, что завершил карьеру.

«Настало время наслаждаться жизнью с семьей и друзьями, попивая пиво.

Буду болеть за сборную Бельгии, смотреть прекрасный футбол. Для меня было честью быть капитаном Бельгии», – сказал Азар.

Азар – свободный агент.

«Реал» досрочно расторг с ним контракт.

Вингер провел в мадридском клубе 4 сезона: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

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