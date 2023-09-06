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    • Сербия – Венгрия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 7 сентября

    Сербия – Венгрия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 7 сентября

    В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе G сыграют сборные Сербии и Венгрии. Игра пройдет в Белграде, и состоится 7 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

    Сербия

    Сербы идут вторыми в отборочной группе и имеют в своем активе 7 очков. Команда

    довольно много забивает – 5 голов в трех сыгранных матчах. В отборочном цикле сборная Сербии обыграла Литву (2:0), Черногорию (2:0) и сыграла вничью с Болгарией (1:1).

    Венгрия

    Сборная Венгрии с 7 баллами, пятью забитыми голами идет на первом месте. В активе команды победа над Болгарией (3:0), ничья с Черногорией (0:0) и победа над Литвой (2:0). К слову, у Венгрии еще ни одного пропущенного гола в отборе, в то время как Сербия пустила один мяч в свои ворота.

    Статистика

    История противостояния сборных насчитывает 3 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

    • 24.03.2022 Венгрия – Сербия 0:1;
    • 15.11.2020 Венгрия – Сербия 1:1;
    • 11.10.2020 Сербия – Венгрия 0:1.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды стабильно набирают очки, вероятно, именно эти сборные будут бороться за выход в финальную часть европейского форума. Что же касается предстоящего матча, то у сборной Сербии, по крайней мере на бумаге, чуть больше шансов на победу. Команда играет дома, при своих болельщиках, неплохо забивает. Наш прогноз – победа Сербии (1.77), ТБ 2.0 (1.72).

    Источник: Бомбардир

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    06.09.2023 23:09
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