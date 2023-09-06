Россия пропустит Олимпиаду в Париже в большинстве видов спорта

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.
«Эти две программы (по участию россиян в Олимпиаде) еще работают, есть несколько планов, сейчас работает план Б.
Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», – сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.
- Летняя Олимпиада пройдет в Париже.
- Сроки проведения соревнований – с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: «Р-Спорт»