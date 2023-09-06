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    • Россия пропустит Олимпиаду в Париже в большинстве видов спорта

    Россия пропустит Олимпиаду в Париже в большинстве видов спорта

    Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.

    «Эти две программы (по участию россиян в Олимпиаде) еще работают, есть несколько планов, сейчас работает план Б.

    Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», – сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.

    • Летняя Олимпиада пройдет в Париже.
    • Сроки проведения соревнований – с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1219

      Krics 1 час назад

      Без флага и гимна,по мне лучше пропустить,чем так.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 1 час назад

      Ну хоть у кого-то будет шанс выступить, уже хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      The only one 1 час назад

      Нахрена унижаться. Придет время- сами приползут, будут умолять вернуться.

      1
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      Рейтинг: +12337

      ВетеR > The only one 59 минут назад

      уже ползут), причем везде )
      санкции на пользу

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