Россия пропустит Олимпиаду в Париже в большинстве видов спорта

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.

«Эти две программы (по участию россиян в Олимпиаде) еще работают, есть несколько планов, сейчас работает план Б.

Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», – сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.