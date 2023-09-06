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  • «Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

«Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

6 сентября 2023, 13:37
22

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет.

Первое место занял «Манчестер Юнайтед» с трансферным балансом -1,398 миллиарда евро. Вторым стал «Челси» (-1,033 млрд евро), третьим – «ПСЖ» (-1,01 млрд евро).

«Зенит» – единственный представитель России в рейтинге. Клуб из Санкт-Петербурга занял 33-е место с отрицательным балансом -116 миллиона евро.

Топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за последние 10 лет:

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Источник: CIES
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед
Комментарии (22)
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Krics
1693996770
Что в стране питерские,что в футболе,ихмо.
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acor94
1693998057
А представьте как визжали бы москвичи, если бы мы тратили хотя бы на уровне Вест Хема
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BRO_football
1693999006
Я бы посмотрел на такой рейтинг для клубов из Саудовской Аравии.
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Эном айс
1694000438
Кто не рискует, тот пять раз подряд шампанское не пьёт из кубка... Зато какие имена вокруг. А зависть фсенародную в виде пищевой добавки в корыто насыпьте. Чавкайте и молчите.
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6pbIH
1694000560
Позор немытым. Стыдно за зВенит)))
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Spirit_78
1694002448
С учётом достижений Зенита за эти 10 лет, вполне себе нормально.
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Skull_Boy
1694014589
А интересно это как так Зенит и его руководство постоянно отчитывается о заработках, если тут тотальный минус
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FCSpartakM
1694019702
когда я тут рассказывал тупоголовым газовым глорам, что зенит работает в глубокий минус , то голубые фэны распинались про прибыль от продаж и покупку на эти деньги новых персонажей. Хотя ни один из этих одуванчиков ни разу даже трансфермакет не открыл и не посмотрел на общую картину продаж/покупок. Это еще за 10 лет, копнуть лет на 5 назад , там еще под минус сотку улетит. Теперь эти персонажи переобулись и пишут про кол-во чемпионств. Поразительные существа.
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alefreddy
1694019937
да и здесь мюллер засветился
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John Milton
1694066416
Болельщики Спартака, как связан отрицательный трансферный баланс с общим балансоми и прибылью? Или Вы в школе не учились? Зенит только в ЛЧ за 10 лет отбил эти 100 млн, не говоря уже о продаже билетов, атрибутики, телеправ и тд. Так что Зенит в любом случае в неплохом плюсе.
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