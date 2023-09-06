«Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет.

Первое место занял «Манчестер Юнайтед» с трансферным балансом -1,398 миллиарда евро. Вторым стал «Челси» (-1,033 млрд евро), третьим – «ПСЖ» (-1,01 млрд евро).

«Зенит» – единственный представитель России в рейтинге. Клуб из Санкт-Петербурга занял 33-е место с отрицательным балансом -116 миллиона евро.

Топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за последние 10 лет: