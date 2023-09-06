Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

    «Зенит» попал в рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние 10 лет.

    Первое место занял «Манчестер Юнайтед» с трансферным балансом -1,398 миллиарда евро. Вторым стал «Челси» (-1,033 млрд евро), третьим – «ПСЖ» (-1,01 млрд евро).

    «Зенит» – единственный представитель России в рейтинге. Клуб из Санкт-Петербурга занял 33-е место с отрицательным балансом -116 миллиона евро.

    Топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за последние 10 лет:

    Новости по теме
    Михаил Кержаков ответил, как часто курит
    Медийный клуб Радимова провел матч в исправительной колонии 2
    «Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку 6
    Источник: CIES

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 час назад

      да и здесь мюллер засветился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +975

      FCSpartakM 1 час назад

      когда я тут рассказывал тупоголовым газовым глорам, что зенит работает в глубокий минус , то голубые фэны распинались про прибыль от продаж и покупку на эти деньги новых персонажей. Хотя ни один из этих одуванчиков ни разу даже трансфермакет не открыл и не посмотрел на общую картину продаж/покупок. Это еще за 10 лет, копнуть лет на 5 назад , там еще под минус сотку улетит. Теперь эти персонажи переобулись и пишут про кол-во чемпионств. Поразительные существа.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy > FCSpartakM 1 час назад

      Быть умным трудно и не удобно, а просрать свою жалкую жизнь в стиле дауна проще и лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 2 часа назад

      А интересно это как так Зенит и его руководство постоянно отчитывается о заработках, если тут тотальный минус

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania > Skull_Boy 1 час назад

      газпрём в предкризисном состоянии, в 2023 году прибыль госкомпании рухнула в 8,5 раз, похоже, там тоже "тотальный минус", но всё равно не экономят на трансферах и зарплатах зулусов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      В РПЛ, по лажа-трансферам, с большим отрывом идет срамтак!
      :)))
      Кто-то хочет поспорить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      А хряки мало того, что тоже в минусе, так ещё и в лузерах или аутсайдерах ходят. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 часов назад

      Не может такого быть , вы всё врёте, наверняка этот список составили в Тарасовке.
      Зенит продаёт за 40 и 50 млн игроков , как такое вообще получается.
      Это происки пиндосов и гейевропы, Зенит наше всё , почему вы не смотрите на таблицы подготовленные в РФС , вот где чистая правда .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      BoevStas1 5 часов назад

      А как же ффп???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 6 часов назад

      С учётом достижений Зенита за эти 10 лет, вполне себе нормально.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      andr2112 6 часов назад

      Неважно, лучший ты или худший. Важна компания клубов, с которыми ты в одной группе!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      Semenycch 6 часов назад

      Очень много из этих потерянных денег на совести того недоделанного тренера из Италии.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 