«Лишь бы людей по барам не гонял»: Червиченко – о возвращении Кокорина в «Арис»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Александра Кокорина в «Арис».

– Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал хотя бы наполовину?

– Сложно сказать, на сколько процентов он реализовал свой талант. У нас многим выписывали авансы, вспомните того же русского Месси из «Спартака», о котором теперь ничего не слышно.

Чем измерять карьеру? С деньгами у Кокорина всe в порядке, трофеи у него тоже есть, о нeм всe время говорят и пишут. Наверное, он мог выступить лучше, если бы работал с утра до вечера и режимил. Каждый хозяин своей судьбы.

– То есть вы связываете его игровой спад с тем, что в молодые годы он позволил себе лишнего?

– Думаю, да. Несформированная молодая голова, популярность, большие деньги – всe это сносит башню. В такие моменты кажется, что ты можешь выйти и всех на одной ноге обыграть, но время идeт, а твои кондиции становятся хуже.

Он же до сих пор играет в Европе и что-то выигрывает, пусть и в кипрской деревне. У него это получается за счeт таланта, а не за счeт трудолюбия и максимальной самоотдачи.

– Вы для себя уже списали его со счетов?

– Есть хорошая пословица на этот счeт. Он мне нужен как буржуй на ужин. Мне всe равно, что у него будет. Лишь бы людей по барам не гонял.