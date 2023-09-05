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    • «Лишь бы людей по барам не гонял»: Червиченко – о возвращении Кокорина в «Арис»

    «Лишь бы людей по барам не гонял»: Червиченко – о возвращении Кокорина в «Арис»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Александра Кокорина в «Арис».

    – Вы думаете, что Кокорин смог реализовать свой потенциал хотя бы наполовину?

    – Сложно сказать, на сколько процентов он реализовал свой талант. У нас многим выписывали авансы, вспомните того же русского Месси из «Спартака», о котором теперь ничего не слышно.

    Чем измерять карьеру? С деньгами у Кокорина всe в порядке, трофеи у него тоже есть, о нeм всe время говорят и пишут. Наверное, он мог выступить лучше, если бы работал с утра до вечера и режимил. Каждый хозяин своей судьбы.

    – То есть вы связываете его игровой спад с тем, что в молодые годы он позволил себе лишнего?

    – Думаю, да. Несформированная молодая голова, популярность, большие деньги – всe это сносит башню. В такие моменты кажется, что ты можешь выйти и всех на одной ноге обыграть, но время идeт, а твои кондиции становятся хуже.

    Он же до сих пор играет в Европе и что-то выигрывает, пусть и в кипрской деревне. У него это получается за счeт таланта, а не за счeт трудолюбия и максимальной самоотдачи.

    – Вы для себя уже списали его со счетов?

    – Есть хорошая пословица на этот счeт. Он мне нужен как буржуй на ужин. Мне всe равно, что у него будет. Лишь бы людей по барам не гонял.

    • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    05.09.2023 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Чем вызвана такая востребованность Червиченко ? Авторитет офигенный. Ну купил и пьяного Романцева Спартак , ну продал за дорого Федуну и это даёт право ходить в экспертах футбола ?

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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      Завидует, однако...

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