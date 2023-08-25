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    • СКА подписал хоккеиста, которого приговорили к тюремному сроку в США

    СКА подписал хоккеиста, которого приговорили к тюремному сроку в США

    Хоккейный СКА объявил о заключении контракта с 29-летним американским хоккеистом Алексом Гальченюком.

    Игрок будет выступать в России под 89-м номером.

    • У Алекса в НХЛ 654 матча (146 голов и 208 ассистов).

    9 июля Гальченюка арестовали в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия (игрок попал в ДТП), хулиганство, неподчинение полиции, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

    • 14 июля клуб Гальченюка «Аризона» расторгла контракт.
    • После этого хоккеист стал искать варианты в КХЛ.

    21 августа с Гальченюка сняли пять из шести обвинений и приговорили к 30 дням лишения свободы, один из которых он отбыл в ночь задержания. Еще 27 будут отменены после завершения программы по излечению спортсмена от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

    Источник: официальный сайт ХК СКА

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    25.08.2023 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6765

      Давид59 18 минут назад

      Я как-то сразу о Промесе вспомнил

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