СКА подписал хоккеиста, которого приговорили к тюремному сроку в США

Хоккейный СКА объявил о заключении контракта с 29-летним американским хоккеистом Алексом Гальченюком.

Игрок будет выступать в России под 89-м номером.

У Алекса в НХЛ 654 матча (146 голов и 208 ассистов).

9 июля Гальченюка арестовали в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия (игрок попал в ДТП), хулиганство, неподчинение полиции, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля клуб Гальченюка «Аризона» расторгла контракт.

После этого хоккеист стал искать варианты в КХЛ.

21 августа с Гальченюка сняли пять из шести обвинений и приговорили к 30 дням лишения свободы, один из которых он отбыл в ночь задержания. Еще 27 будут отменены после завершения программы по излечению спортсмена от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.