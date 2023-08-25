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    • Допинговый скандал в российском хоккее: тренера «Толпара» обвинили в том, что он заставлял хоккеистов принимать неизвестные вещества

    Допинговый скандал в российском хоккее: тренера «Толпара» обвинили в том, что он заставлял хоккеистов принимать неизвестные вещества

    Тренер по физподготовке молодeжной хоккейной команды «Толпар» (входит в структуру «Салавата Юлаева») Игорь Загретдинов подозревается в нарушении допинговых правил.

    Семь хоккеистов обвинили тренера в том, что он заставлял их принимать неизвестные вещества.

    Игроки «Толпара» попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. Через некоторое время расследованием дела занялся СК РФ.

    «Спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке клуба Игорь Загретдинов. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

    Хоккеисты также указали, что за выдаваемые им препараты они, вопреки правилам, нигде не расписывались.

    Из-за того, что Загретдинов давал спортсменам большое количество добавок и медикаментов, у него был конфликт с врачом команды Артeмом Тараном.

    Кроме того, хоккеисты, принимавшие препараты от Загретдинова, жаловались на диарею. Однако руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее», – сообщает Baza.

    Источник: Baza

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    Сегодня, 17:05
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