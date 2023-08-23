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    В УЕФА отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

    В УЕФА прокомментировали проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».

    «Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд.

    Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    • Оздоев, скорее всего, пропустит матч с «Хартсом» в Шотландии 24 августа.
    • Россиянин перешел в ПАОК из «Карагюмрюка».
    • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +631

      JIEGEHDA 1 час назад

      УЕФА : мы не причем . Никакого наказание . Команда соперник так решила а мы глотает .

      Паок: Окей мы запрещаем въезд клубу соперник

      УЕФА : наказать дисквалификацией !

      0
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      Рейтинг: +1048

      г.Онега 1 час назад

      открестились ,бояться наказать ,в ответном матче просто не пустить полкоманды соперника типа британцев пусть дома сидят остальные пусть едут

      0
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      Рейтинг: +5046

      Бомбардиръ 1 час назад

      Какая хУЭФАя отмазка.

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