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В УЕФА отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

23 августа 2023, 18:45
5

В УЕФА прокомментировали проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд.

Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

  • Оздоев, скорее всего, пропустит матч с «Хартсом» в Шотландии 24 августа.
  • Россиянин перешел в ПАОК из «Карагюмрюка».
  • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
  • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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Источник: ТАСС
Лига конференций ПАОК Оздоев Магомед
Комментарии (5)
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JIEGEHDA
1692807054
УЕФА : мы не причем . Никакого наказание . Команда соперник так решила а мы глотает . Паок: Окей мы запрещаем въезд клубу соперник УЕФА : наказать дисквалификацией !
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odessakmv
1692833312
ППЦ, т.е условно если завтра Реал играя дома, условно с МС, Испания не даст визы половине состава МС и все будет норм??? Нужно срочно подсказать клубам!!!! Правильно сказано: Д.Б!!!!!!!
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Oldtrafford83
1692852714
Очередное позорное дно пробито, а говорят русофобия это сказки))
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JIEGEHDA
1692865269
Мне вот интересно . Если в будущем Испанцы и Англия будут " не дружить" . То что,? Как быстро УЕФА и ФИФА решат эту проблему? И сколько клубов стран пострадает? Ведь эти страны по сути и делают бабки для этих организаций. Странно всё . Раз так можно и это не наказывается в данном именно случае. То дайте бонус клубу который теряет игрока . Деньгами там путёвками и тд
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