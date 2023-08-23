В УЕФА отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

УЕФА : мы не причем . Никакого наказание . Команда соперник так решила а мы глотает .
Паок: Окей мы запрещаем въезд клубу соперник
УЕФА : наказать дисквалификацией !
В УЕФА прокомментировали проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».
«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд.
Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
- Оздоев, скорее всего, пропустит матч с «Хартсом» в Шотландии 24 августа.
- Россиянин перешел в ПАОК из «Карагюмрюка».
- В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
- До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».