В УЕФА отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

В УЕФА прокомментировали проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд.

Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», – сообщили в пресс-службе УЕФА.