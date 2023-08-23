В УЕФА отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву

В УЕФА прокомментировали проблемы полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций с «Хартсом».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд.

Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Оздоев, скорее всего, пропустит матч с «Хартсом» в Шотландии 24 августа.

Россиянин перешел в ПАОК из «Карагюмрюка».

В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.

До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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