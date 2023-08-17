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    • В нашем «Конкурсе прогнозов» появились автопрогнозы. Рассказываем, как это работает

    В нашем «Конкурсе прогнозов» появились автопрогнозы. Рассказываем, как это работает

    Привет. Это «Бомбардир».

    Как вы знаете, у нас идет «Конкурс прогнозов». Играть в него можно, перейдя по ссылке. И сейчас мы рады представить одно обновление, которые называются автопрогнозами.

    Допустим, вы не знаете, на кого поставить в туре – для этого и нужна кнопка, которая автоматически расставляет прогнозы на тур. Она находится в правом нижнем углу во вкладке «Матчи».

    После нажатия кнопки прогнозы расставятся в хаотичном порядке. На каждый прогноз система поставит по 100 монет.

    Если вы хотите изменить все прогнозы, достаточно еще раз кликнуть на кнопку «Автопрогноз».

    Если вы захотите убрать конкретный прогноз, нужно нажать на крестик рядом со ставками:

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:57
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