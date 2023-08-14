Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост об одноклубнике Килиане Мбаппе.

Неймар оставил лайк под этой записью: «Прошлым летом Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе.

По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Это не первый случай, когда бразилец лайкает посты с критикой Мбаппе.

Сообщалось, что Неймар уже проходит медосмотр в «Аль-Хиляле».

Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

Бразилец в Париже с 2017 года.

В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.

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