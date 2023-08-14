Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост об одноклубнике Килиане Мбаппе.

Неймар оставил лайк под этой записью: «Прошлым летом Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе.

По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Это не первый случай, когда бразилец лайкает посты с критикой Мбаппе.

Сообщалось, что Неймар уже проходит медосмотр в «Аль-Хиляле».