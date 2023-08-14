Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из «ПСЖ»

Неймар лайкнул пост о том, что Мбаппе был рад его уходу из «ПСЖ»

14 августа 2023, 18:38
1

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь лайкнул неоднозначный пост об одноклубнике Килиане Мбаппе.

Неймар оставил лайк под этой записью: «Прошлым летом Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе.

По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Это не первый случай, когда бразилец лайкает посты с критикой Мбаппе.

Сообщалось, что Неймар уже проходит медосмотр в «Аль-Хиляле».

  • Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
  • Бразилец в Париже с 2017 года.
  • В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.

Большой футбол вернулся: используйте бонус в 17000₽ и следите за любимой командой!

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sv1969
1692031948
Как дети малые))
Ответить
Главные новости
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
7
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Все новости
Все новости
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
22:55
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
19:30
1
Впервые в истории на «Золотой мяч» номинированы 10 футболистов из одного клуба
19:02
1
Пономарев – о попадании Сафонова в топ-10 лучших вратарей года: «Это сделали для рекламы»
18:37
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
16:48
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
7
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+