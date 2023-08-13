Стала известна стоимость трансфера Неймара в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к трансферу в «Аль-Хиляль».

Как написал в твиттере журналист Фабрис Хоукинс, саудовцы договорились о покупке форварда за более чем 60 миллионов евро.

Игрок и его семья заинтересованы в трансфере. Неймар будет получать в новом клубе более 100 миллионов евро в год.

Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

Бразилец в Париже с 2017 года.

В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.

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