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    Стала известна стоимость трансфера Неймара в «Аль-Хиляль»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к трансферу в «Аль-Хиляль».

    Как написал в твиттере журналист Фабрис Хоукинс, саудовцы договорились о покупке форварда за более чем 60 миллионов евро.

    Игрок и его семья заинтересованы в трансфере. Неймар будет получать в новом клубе более 100 миллионов евро в год.

    • Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
    • Бразилец в Париже с 2017 года.
    • В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.

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    Источник: «Бомбардир»

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