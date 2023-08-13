Стала известна стоимость трансфера Неймара в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к трансферу в «Аль-Хиляль».

Как написал в твиттере журналист Фабрис Хоукинс, саудовцы договорились о покупке форварда за более чем 60 миллионов евро.

Игрок и его семья заинтересованы в трансфере. Неймар будет получать в новом клубе более 100 миллионов евро в год.