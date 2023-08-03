«Не парьтесь»: Лукашенко прокомментировал условия МОК по допуску россиян и белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукшаенко прокомментировал решение МОК не допустить до ближайшей Олимпиады российских и белорусских спортсменов под своим флагом.

«Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь.

Он (спортсмен) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь», – сказал Лукашенко.