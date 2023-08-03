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    • «Не парьтесь»: Лукашенко прокомментировал условия МОК по допуску россиян и белорусов

    «Не парьтесь»: Лукашенко прокомментировал условия МОК по допуску россиян и белорусов

    Президент Белоруссии Александр Лукшаенко прокомментировал решение МОК не допустить до ближайшей Олимпиады российских и белорусских спортсменов под своим флагом.

    «Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь.

    Он (спортсмен) приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот… Я исхожу из личности спортсмена – это его жизнь», – сказал Лукашенко.

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.08.2023 11:31
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