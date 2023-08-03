Фетисов призвал к отставке президента МОК

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал МОК.

«Я принимал участие в работе двух заявочных комитетов. Президент страны принимает руководителей международного спорта, на проведение игр и чемпионатов, на проведение заявочной кампании тратятся миллиарды рублей.

И такую ценность Олимпиады имеют только благодаря соблюдению всех традиций и устоев, заложенных еще в древние времена, а затем возрожденных Пьером де Кубертеном, заявившим: «О, спорт, ты – мир!» А спорт уже не мир. Спорт – уже война.

Попирается и статус действующих олимпийских чемпионов. В нашей стране их много. И некоторые из них больше не имеют возможности соревноваться и защищать свой титул.

Понятно, что разные международные спортивные организации создаются для различных целей. Но у МОК главная составляющая идеологии – поддержание мира на нашей планете. За счет Олимпийских игр, которые сегодня превратились в глобальный международный проект.

Как раз соблюдение всех традиций и устоев олимпизма и ведет к миру. Все конфликты рано или поздно заканчиваются. И как все эти новые рекомендации соблюдать, я не знаю. Какие решения будут приниматься при следующем конфликте?

Поэтому для меня Томас Бах сегодня больше не президент МОК. Если ты не можешь соблюдать олимпийские законы – уходи», – сказал двукратный олимпийский чемпион.