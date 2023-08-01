Медведев – об отказе украинской саблистки от рукопожатия с россиянкой: «За это рубили голову и четвертовали»

Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил поведение украинской фехтовальщицы, отказавшейся жать руку россиянке на чемпионате мира в Милане.
- Украинка выставила саблю вперед, чтобы соперница из России Анна Смирнова к ней не подошла.
- Харлан дисквалифицировали.
- Потом функционеры от фехтования отменили обязательность рукопожатий.
«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.
Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», – написал Медведев.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Медведева