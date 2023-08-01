Медведев – об отказе украинской саблистки от рукопожатия с россиянкой: «За это рубили голову и четвертовали»

Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил поведение украинской фехтовальщицы, отказавшейся жать руку россиянке на чемпионате мира в Милане.

Украинка выставила саблю вперед, чтобы соперница из России Анна Смирнова к ней не подошла.

Харлан дисквалифицировали.

Потом функционеры от фехтования отменили обязательность рукопожатий.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.

Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», – написал Медведев.

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