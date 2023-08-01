Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев – об отказе украинской саблистки от рукопожатия с россиянкой: «За это рубили голову и четвертовали»

    Медведев – об отказе украинской саблистки от рукопожатия с россиянкой: «За это рубили голову и четвертовали»

    Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил поведение украинской фехтовальщицы, отказавшейся жать руку россиянке на чемпионате мира в Милане.

    • Украинка выставила саблю вперед, чтобы соперница из России Анна Смирнова к ней не подошла.
    • Харлан дисквалифицировали.
    • Потом функционеры от фехтования отменили обязательность рукопожатий.

    «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.

    Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», – написал Медведев.

    Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Медведева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3661

      FRZZ 1 августа, 20:58

      Чушь… этого кадра нужно отправить в средние века.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 20:07

      "Сжечь ведьму!!" (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68613

      portero 1 августа, 18:45

      Н-да давно следовало примерить к своей банде...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 1 августа, 18:05

      ну не захотела - и не захотела, её право. но вот этот гражданин мог бы выразиться и получше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      lipatov32 1 августа, 17:04

      С запоя вышел что-ли!
      Не было видно Димона, не саблистки, так бы и не вылезал!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3661

      FRZZ > lipatov32 1 августа, 21:01

      Хальявная должность у него, ничего не делать, иногда ляпнуть что-то и получать огромные деньги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      edw7777 1 августа, 16:43

      УМА ПАЛАТА...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12307

      ВетеR 1 августа, 16:41

      опять с бодуна ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 