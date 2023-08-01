«Зенит» – «Динамо»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 6 августа 2023

«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 6 августа в 19:00 мск.

«Зенит» – явный фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,50. На ничью дают 4,90. На выигрыш московской команды можно поставить за 6,50.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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