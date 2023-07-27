У Мбаппе есть важное условие для нового клуба

Килиан Мбаппе планирует принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.
При переговорах с новым клубом француз поставит условие – отпустить его на Игры.
Федерация футбола Франции гарантирует нападающему одно из трех мест в олимпийской сборной для игроков старше 23 лет.
«ПСЖ» готов отпустить Мбаппе на домашнюю Олимпиаду, если тот продлит контракт, истекающий через год.
Летние Игры в Париже начнутся 26 июля 2024-го – через 15 дней после завершения чемпионата Европы в Германии.
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Источник: L’Equipe