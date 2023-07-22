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    • Бывший финский хоккеист «Южного Урала»: «Досуг русских игроков – это водка и пиво»

    Бывший финский хоккеист «Южного Урала»: «Досуг русских игроков – это водка и пиво»

    Экс-игрок клуба ВХЛ «Южный Урал» Янне Лаакконен вспомнил время выступления в России. Это был сезон-2014/15.

    «Я играл как минимум в десяти странах. Видел разные культуры и обычаи. Страны бывшего СССР уникальны. Там все боятся хозяина, управление клубами построено на угрозах.

    Свободное время у русских подразумевает водку. Пиво тоже пьют, даже если завтра тренировка.

    Жили на базе. Бабушка внизу запирала дверь в десять вечера, чтобы никто не вышел. Иногда ее удавалось подкупить.

    У тренеров тоже были проблемы с алкоголем. Несколько раз видел главного тренера под капельницей. Она помогала ему снять похмелье», – сказал Лаакконен.

    • Финн также играл в Казахстане и в Белоруссии.
    • «Южный Урал» основан в 1958 году и базируется в Орске.
    • В минувшем сезоне ВХЛ команда заняла 21-е место в регулярном чемпионате и в плей-офф не вышла.

    Источник: Iltalehti

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      erybov1965 1 час назад

      Хоть от иностранцев будем знать,что у нас происходит со спортом.А мы удивляемся,что так плохо стали играть в хоккей,ну за исключением игроков,которые уехали в НХЛ,а про футбол вообще говорить нечего.

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