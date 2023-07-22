Экс-игрок клуба ВХЛ «Южный Урал» Янне Лаакконен вспомнил время выступления в России. Это был сезон-2014/15.

«Я играл как минимум в десяти странах. Видел разные культуры и обычаи. Страны бывшего СССР уникальны. Там все боятся хозяина, управление клубами построено на угрозах.

Свободное время у русских подразумевает водку. Пиво тоже пьют, даже если завтра тренировка.

Жили на базе. Бабушка внизу запирала дверь в десять вечера, чтобы никто не вышел. Иногда ее удавалось подкупить.

У тренеров тоже были проблемы с алкоголем. Несколько раз видел главного тренера под капельницей. Она помогала ему снять похмелье», – сказал Лаакконен.