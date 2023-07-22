Экс-игрок клуба ВХЛ «Южный Урал» Янне Лаакконен вспомнил время выступления в России. Это был сезон-2014/15.
«Я играл как минимум в десяти странах. Видел разные культуры и обычаи. Страны бывшего СССР уникальны. Там все боятся хозяина, управление клубами построено на угрозах.
Свободное время у русских подразумевает водку. Пиво тоже пьют, даже если завтра тренировка.
Жили на базе. Бабушка внизу запирала дверь в десять вечера, чтобы никто не вышел. Иногда ее удавалось подкупить.
У тренеров тоже были проблемы с алкоголем. Несколько раз видел главного тренера под капельницей. Она помогала ему снять похмелье», – сказал Лаакконен.
- Финн также играл в Казахстане и в Белоруссии.
- «Южный Урал» основан в 1958 году и базируется в Орске.
- В минувшем сезоне ВХЛ команда заняла 21-е место в регулярном чемпионате и в плей-офф не вышла.
Источник: Iltalehti