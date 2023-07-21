Состоялась крупнейшая в истории спорта продажа клуба

Клуб по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс» продан консорциуму во главе с сооснователем Apollo Global Management Джошем Харрисом. Сделку одобрили другие владельцы клубов НФЛ, сказано в твиттере лиги.
Сумма продажи составила 6,05 миллиарда долларов. Это рекордная продажа клуба в истории мирового спорта.
- Помимо Харриса на клуб претендовали основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос совместно с рэпером Jay-Z.
- До «Вашингтона» самой дорогой продажей в истории спорта был клуб НФЛ «Денвер Бронкос» – его в прошлом году купили за 4,65 миллиарда долларов.
- «Вашингтон» выигрывал Супербоул (финал НФЛ) 3 раза. Последний – в 1991 году.
Источник: ESPN