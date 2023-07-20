Фетисов прокомментировал политические амбиции Овечкина

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы, заявил, что Александр Овечкин обладает политическим потенциалом.

– Как думаете, может ли Ови в будущем пойти по вашим стопам и стать политиком? А может, из него получится бизнесмен?

– Саша – многогранный человек. С уважением к нему отношусь. Он глубокий, эмоциональный. Но я не знаю, здесь такой момент…

Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем непростая история.

Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры – это уже его решение…

А самое главное – сужу по своему опыту – человек должен выбирать то, что ему будет доставлять удовольствие. Не надо заниматься тем, что в тягость. Ты должен понимать, что можешь принести пользу. Что ты будешь тем, на кого все продолжат смотреть. И при этом надо принимать решения. Это совсем не простая вещь.

Но будем надеяться, что Александр Овечкин после хоккейной карьеры, на каком месте он бы ни работал, окажется полезен себе и всем нам.