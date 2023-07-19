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  • «Я справлюсь»: Жулин вспомнил первый разговор с Костомаровым после его попадания в больницу

«Я справлюсь»: Жулин вспомнил первый разговор с Костомаровым после его попадания в больницу

19 июля 2023, 18:42

Александр Жулин раскрыл подробности разговора с Романом Костомаровым после его попадания в больницу.

46-летний Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией. Спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.

– Когда он мне позвонил после всего, что случилось, он сказал: «Сань, я справлюсь». Меня это очень порадовало. Я ему сказал: в любой ипостаси, захочешь у меня тренером работать – без проблем, я тебя 100% возьму.Ромке надо помогать. Но главное, чтобы он сам себе помог, придумал себе план жизни дальнейшей. Потому что такое разделение произошло – до и после.

– Помните момент, когда он вам позвонил?

– Да у меня руки тряслись. Я вижу – Рома Москва. Он у меня так записан еще с Америки. У меня рука начинает дрожать, потому что я понимаю: мы все молились, что только ни делали.

Честно, грешным делом я подумал очень плохую мысль. Что это, может быть, звонит Оксана (Домнина – жена) с его телефона – что-то там случилось. Нет, Ромка позвонил…

Я очень порадовался, что у него голос был человеческий, нормальный, без депрессии. Я знаю, что с ним психологи работают, и Оксанка там каждый день. Очень надеюсь на то, что он даже еще в коньках появится.

Есть Оксана, есть дети, есть много людей, которые готовы помочь. И Матыцин, и, я уверен, Путин, и кто угодно. Рома не пропадет, все будет хорошо.

Источник: «На два слова»
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