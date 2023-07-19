Ну да, открывая пивные на стадионах, вы сильно способствуете рождаемости здоровых детей и формированию здорового общества. Особенно среди молодежи.
Министр Олег Матыцин обозначил функцию спорта как сферы деятельности.
«Сегодня спорт должен быть основой идеологии здорового стабильно развивающегося общества страны победителей.
Три основные задачи, которые должен решать спорт: первая – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными.
Вторая – трудоспособность граждан, которые в полной мере смогут реализовать интеллектуальные способности и профессиональные качества.
Третья – детоспособность: у здоровых людей рождаются здоровые дети. Наша работа как государственного органа управления способствует решению триединой задачи», – сказал министр спорта Матыцин.
- Матыцин занимает пост 3 года.
- В большинстве видов спорта россияне отстранены от международных турниров.
- Внутренние соревнования проходят в штатном режиме.