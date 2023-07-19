В министерстве назвали обороноспособность страны первой задачей спорта

Министр Олег Матыцин обозначил функцию спорта как сферы деятельности.

«Сегодня спорт должен быть основой идеологии здорового стабильно развивающегося общества страны победителей.

Три основные задачи, которые должен решать спорт: первая – обороноспособность страны, ее граждане должны быть сильными, морально и физически подготовленными.

Вторая – трудоспособность граждан, которые в полной мере смогут реализовать интеллектуальные способности и профессиональные качества.

Третья – детоспособность: у здоровых людей рождаются здоровые дети. Наша работа как государственного органа управления способствует решению триединой задачи», – сказал министр спорта Матыцин.