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    • Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию – ему разбили об голову пивную кружку

    Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию – ему разбили об голову пивную кружку

    Бывший хоккеист системы ЦСКА Артур Шепельков попал в реанимацию. Он отдыхал в баре в Москве, где ему разбили об голову пивную кружку.

    «Экс-игрок «Красной Армии» отправился в Harat's Pub вечером 25 июня. Посиделки затянулись и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая веселая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трем часам Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика.

    Вскоре один из мужчин, сидевших там подошел к Артуру и стал предъявлять ему: схрена ли он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста, задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Шепельков провел около 200 матчей в МХЛ за «Красную Армию».
    • Он выступал за юношескую сборную России.
    • Артуру 25 лет.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n 31 минуту назад

      А где Кокорин с Мамаевым в это время находились?

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