Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию – ему разбили об голову пивную кружку

Бывший хоккеист системы ЦСКА Артур Шепельков попал в реанимацию. Он отдыхал в баре в Москве, где ему разбили об голову пивную кружку.

«Экс-игрок «Красной Армии» отправился в Harat's Pub вечером 25 июня. Посиделки затянулись и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая веселая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трем часам Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика.

Вскоре один из мужчин, сидевших там подошел к Артуру и стал предъявлять ему: схрена ли он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста, задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении», – написал телеграм-канал «Мутко против».