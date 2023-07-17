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    • Месси вручат ключ от города, в котором базируется «Интер Майами»

    Месси вручат ключ от города, в котором базируется «Интер Майами»

    Мэр города Форт-Лодердейл Дин Транталис анонсировал вручение символического подарка Лионелю Месси.

    «Я собираюсь посетить его дебютный матч и надеюсь с ним встретиться. От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.

    Для футбола Южной Флориды настали славные времена», – заявил Транталис.

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил контракт на 2,5 года с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
    • Дебют форварда ожидается 21 июля в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».
    • «Интер Майами» базируется в Форт-Лодердейле.

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    Источник: Daily Mail

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    17.07.2023 22:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2799

      BlackMurder 46 минут назад

      Вы его в опу еще поцелуйте

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