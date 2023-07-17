Месси вручат ключ от города, в котором базируется «Интер Майами»

Мэр города Форт-Лодердейл Дин Транталис анонсировал вручение символического подарка Лионелю Месси.

«Я собираюсь посетить его дебютный матч и надеюсь с ним встретиться. От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.

Для футбола Южной Флориды настали славные времена», – заявил Транталис.