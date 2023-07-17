Месси прокомментировал переход в «Интер Майами»

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси поделился впечатлениями в связи с завершением своего трансфера в клуб МЛС.
«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб, помогая ему расти. Впереди захватывающее время, я готов выкладываться полностью!
Рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – сказал 36-летний аргентинец на своей презентации.
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил контракт на 2,5 года с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
- Дебют форварда ожидается 21 июля в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуля».
Источник: Marca