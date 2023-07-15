Песков прокомментировал решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым.

И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», – сказал Песков.