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    • Песков прокомментировал решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля

    Песков прокомментировал решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду 26 июля

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.

    «Мы не считаем его (решение МОК) справедливым.

    И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», – сказал Песков.

    Источник: ТАСС

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