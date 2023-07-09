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    • Из газона «Камп Ноу» будут производить бриллианты – «Барса» будет зарабатывать на этом

    Из газона «Камп Ноу» будут производить бриллианты – «Барса» будет зарабатывать на этом

    «Барселона» планирует продавать бриллианты, полученные из травы стадиона «Камп Ноу».

    Клуб заключил партнерское соглашение с компанией Brilianto, специализирующейся на производстве бриллиантов. По этому соглашению будет создана коллекция украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия стадиона.

    В рамках сотрудничества планируется создание значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями. Общее количество украшений составит 1957, а также будет выпущена особая серия с 57 бриллиантами весом в один карат.

    Ожидается, что такая концепция украшений будет востребована, особенно среди покупателей из Китая и Ближнего Востока. Предполагается, что этот проект может принести доход около 30 миллионов евро в год, однако детали распределения этой суммы между партнерами не разглашаются.

    Компания Brilianto будет использовать запатентованную технологию и специальное оборудование для производства бриллиантов. Сначала они получат траву с поля стадиона «Камп Ноу», а затем проведут карбонизацию, в результате которой будет извлечен углерод. Этот углерод будет использоваться для создания алмазов в специальных условиях.

    • Ранее Brilianto уже выпустила коллекцию украшений, созданную на основе волос Пеле, в которой использовалось 1283 бриллианта, соответствующих количеству голов, забитых бразильским футболистом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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