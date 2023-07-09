Степанова о мышцах лыжниц: «Теперь мы все немного Марит Бьорген»

О влиянии норвежской лыжницы Марит Бьорген на развитие лыжных гонок рассказала Вероника Степанова.

«На этой неделе была в гостях у детей и подростков в летнем лагере отдыха. Вопросы в этот раз отличались оригинальностью. Тинейджеры спросили, например, замужем ли я (нет) и есть ли парень (конечно). Но один вопрос меня особенно впечатлил: зачем вам такие мышцы?!

Действительно, зачем? Почему ведущие лыжницы 2020-х выглядят совершенно по-другому, чем лыжницы, скажем, 1990-х? Мы явно мощнее, мускулистее, можем раз двадцать подтянуться на перекладине (самые лучшие в этом компоненте могут и по сорок) и легко жмем от груди свой вес.

Ответ: Марит Бьорген. Самая титулованная лыжница в истории, восьмикратная олимпийская и восемнадцатикратная мировая чемпионка изменила лыжные гонки. Именно она и ее тренеры первыми поняли, что жесткие лыжные трассы, как их научились делать в нашем веке, требуют другого подхода, других мышц.

Никто до Марит не выглядел так мощно, не работал так много с железом. Теперь мы все немного Марит Бьорген».