Россияне смогут выступить на Азиатских играх в нейтральном статусе и вне зачета

Российские и белорусские спортсмены смогут поучаствовать на Азиатских играх в Китае. Там ждут до 500 представителей этих стран.

Решение о допуске России и Белоруссии принял Олимпийский комитет Азии, но официального приглашения Олимпийский комитет России (ОКР) еще не получил.

Россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета. Участие может помочь квалифицироваться на Олимпиаду-2024.