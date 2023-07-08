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    • Россияне смогут выступить на Азиатских играх в нейтральном статусе и вне зачета

    Россияне смогут выступить на Азиатских играх в нейтральном статусе и вне зачета

    Российские и белорусские спортсмены смогут поучаствовать на Азиатских играх в Китае. Там ждут до 500 представителей этих стран.

    Решение о допуске России и Белоруссии принял Олимпийский комитет Азии, но официального приглашения Олимпийский комитет России (ОКР) еще не получил.

    Россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета. Участие может помочь квалифицироваться на Олимпиаду-2024.

    • Азиатские игры-2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

    Источник: Inside the Games

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      BoevStas1 41 минуту назад

      Идите нах...

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      Рейтинг: +674

      eugen-han 45 минут назад

      Спрашивается,- за чем и кому это надо, а главное для чего???

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      Рейтинг: +14604

      R_a_i_n > eugen-han 19 минут назад

      Есть такой контингент - " мы жи работали"

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