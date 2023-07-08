Россияне смогут выступить на Азиатских играх в нейтральном статусе и вне зачета

Идите нах...
Российские и белорусские спортсмены смогут поучаствовать на Азиатских играх в Китае. Там ждут до 500 представителей этих стран.
Решение о допуске России и Белоруссии принял Олимпийский комитет Азии, но официального приглашения Олимпийский комитет России (ОКР) еще не получил.
Россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета. Участие может помочь квалифицироваться на Олимпиаду-2024.
- Азиатские игры-2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
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