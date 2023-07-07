Губерниев ответил на комментарий Вяльбе: «Очень странная позиция»

Дмитрий Губерниев назвал странным комментарий Елены Вяльбе, считающей слова Большунова о российском лыжном инвентаре «неэтичными».

Александр Большунов, обладатель трех олимпийских золотых медалей, выразил одобрение относительно российских лыжных палок в контексте импортозамещения. В ответ на это Елена Вяльбе, стоящая во главе Федерации лыжных гонок России, назвала его слова неправильными с точки зрения этики, так как спортсмен по условиям контракта не может пропагандировать продукцию других брендов.

«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?

Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе».